– Можно ли сказать, что "Спартак" в лице Абаскаля нашел идеального тренера для себя?
– Ну, я громкие фразы не люблю. Многое, конечно, это делают, многие этим пользуются. Я за свою футбольную карьеру слышал столько таких фраз.
– Что именно вы имеете в виду?
– Какое-то время назад Тедеско возводили чуть ли не в Зал славы. Он потом убежал и кричал, что, вот, как хорошо, что "Спартак" исключили... Так что я громкие слова говорить не буду. Нашли или не нашли – какая разница? "Спартак" в том сезоне был на девятом месте. В начале нынешнего сезона я сказал, что с этим составом красно-белые должны быть в тройке – они там и находятся. Что с Абаскалем, что без него. Вот, например, в последнем туре Абаскаля не было, и "Спартак" 5:0 выиграл. От него-то что зависит? Играют футболисты, а не он.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Мостовой: с этим составом "Спартак" должен быть в тройке – сейчас они там и находятся. Что с Абаскалем, что без него
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью Rusfootball.info поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в московском клубе.
Фото: РИА Новости