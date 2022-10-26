- Если бы я остался, могу гарантировать на сто процентов, что "Локомотив" не вылетел бы. Если бы нам выпал шанс поработать плодотворно, отработать в паузу на чемпионат мира, провести 3-5 недель с командой, гарантирую на сто процентов, что "Локомотив" не только не вылетел бы, но по итогам был бы близок к самым высоким местам в лиге. Я в этом уверен, - приводит слова Давидса "РБ Спорт".
В сентябре 2022 года 41-летний южноафриканский специалист Фадлу Давидс был назначен помощником наставника "Локомотива" Йозефа Циннбауэра. 9 октября руководство красно-зеленых решило отправить в отставку весь тренерский штаб "Локо" после крупного поражения в РПЛ от "Сочи" со счетом 0:4, которое стало для команды пятым подряд в чемпионате. Таким образом, Давидс проработал в "Локомотиве" всего две недели. Ранее Давидс и Циннбауэр вместе работали в клубе "Орландо Пайретс" из ЮАР, который покинули в августе 2021 года. По итогам 14 тура РПЛ "Локо" находится на 14 месте, имея в своем активе 12 очков, в трех матчах во всех турнирах после увольнения немецкого штаба "железнодорожники" одержали две победы.
Экс-тренер "Локомотива" Давидс: клуб был бы близок к самым высоким местам, если бы мы с Циннбауэром остались
Экс-ассистент главного тренера "Локомотива" Фадлу Давидс заявил, что результаты красно-зеленых улучшились бы, если бы штаб Йозефа Циннбауэра не был уволен.
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