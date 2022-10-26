– Я ничего не знаю, я же там не работаю. Возможно, будет какая-то проверка, задержка ведь была больше трех месяцев, – цитирует Юрана "Metaratings".
Подмосковный клуб "Химки" по итогам четырнадцати сыгранных туров занимают предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда не выигрывает на протяжении уже четырнадцати матчей, а в предыдущем туре крупно уступили "Спартаку" со счетом 0:5. "Химки" начинали сезон с Сергеем Юраном, затем его при неплохих результатах сменил Николай Писарев, выдавший серию из нескольких поражений подряд и тоже потерял свое место. Теперь "Химки" возглавляет Спартак Гогниев, тренировавший до этого владикавказскую "Аланию" в рамках Футбольной национальной лиги.
Юран – о возможной проверке в "Химках" из-за задержки зарплат: возможно, будет. Задержка ведь была больше трех месяцев
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран отреагировал на новость о возможном возбуждении уголовного дела в отношении руководства подмосковного клуба.
Фото: РПЛ