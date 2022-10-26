– Было тяжело, и, когда опускались мои руки, их поддерживали родственники, чтобы они не опустились полностью. Спасибо моим родственникам и девушке, именно их поддержка помогла мне не упасть в эмоциональном плане. Как поддерживала девушка? Присутствием, поведением и какими-то мимолетными действиями, – цитирует Маслова "Sport24".
Павел Маслов перешел в главную команду московского "Спартака", подписав полноценный контракт, зимой 2020 года. До этого он играл за "Спартак-2" и "Тюмень". Контракт Павла Маслова с красно-белыми действует до лета 2024 года, соглашение между игроком и клубом имеет опцию продления на еще один сезон. Центральный защитник "Спартака" недавно восстановился от травмы. В предыдущем (четырнадцатом) туре РПЛ, в матче против подмосковных "Химок", Маслов вышел в основном составе и отличился первым забитым мячом за клуб.
Маслов – о восстановлении после травм: было тяжело. Спасибо родственникам и девушке, помогли мне не упасть
Защитник московского "Спартака" Павел Маслов рассказал о периоде восстановления после травм и поддержке близких.
Фото: ФК "Спартак"