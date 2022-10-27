"РБ Спорт": Урунов покинул "Урал" после того, как отказался выходить на замену в матче с "Сочи"

Стало известно, из-за чего возник конфликт между экс-полузащитником "Урала" Остоном Уруновым и главным тренером "шмелей" Виктором Гончаренко.

Фото: ФК "Урал"





СМИ сообщали, что узбекский футболист покинул "



По информации источника, на тренировке перед матчем Кубка России против "Сочи" (3:2) Урунов наигрывался в стартовом составе, но оказался на скамейке запасных Во втором тайме полузащитник отказался идти разминаться, когда его планировали выпустить на замену. Это сильно не понравилось Гончаренко. В связи с этим между Уруновым и специалистом возник конфликт.



Урунов переехал в Россию в феврале 2020 года, тогда он перешел из ташкентского "



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"Metaratings": Урунов после расторжения контракта с "Уралом" может продолжить карьеру в Узбекистане 25 октября екатеринбуржцы сообщили о расторжении контракта с Уруновым по обоюдному согласию. Футболист стал игроком "Урала" 2 сентября 2022 года и провел в его футболке 3 матча, во всех случаях выходя на замену.СМИ сообщали, что узбекский футболист покинул " Урал " по причине конфликта с Гончаренко.По информации источника, на тренировке перед матчем Кубка России против "Сочи" (3:2) Урунов наигрывался в стартовом составе, но оказался на скамейке запасных Во втором тайме полузащитник отказался идти разминаться, когда его планировали выпустить на замену. Это сильно не понравилось Гончаренко. В связи с этим между Уруновым и специалистом возник конфликт.Урунов переехал в Россию в феврале 2020 года, тогда он перешел из ташкентского " Локомотива " в "Уфу" за 200 тысяч евро. В августе того года Остон за 1 млн евро перешел в " Спартак ". Но уже в феврале 2021 года он на правах аренды вернулся в уфимский клуб. Также в "Уфе" Остон провел и сезон-2021/22. Летом этого года он расторг контракт со "Спартаком".Источник: РБ Спорт