- Обидно ли, что Зиньковский выходит в "Спартаке" лишь на замену? В "Спартаке" не должно быть легко. Надо пройти этот путь, побороться за место и отвоевать его. В таких командах просто так свои места не отдают. За полноценную борьбу в стартовом составе подвела травма плеча. Насколько знаю, Антон только сейчас чувствует себя полностью здоровым. По беседам с ним понимаю - хочет бороться, - передает слова Осинькина "Чемпионат".
26-летний атакующий полузащитник Антон Зиньковский перешел в московский "Спартак" из "Крыльев Советов", где играл под руководством главного тренера Игоря Осинькина, в июле 2022 года. Сумма трансферной компенсации за игрока составила 3,2 миллиона евро. В составе красно-белых Зиньковский принял участие в 14 матчах во всех турнирах из 19 возможных, забил 2 гола и выполнил 2 результативных паса, при этом в матчах Российской премьер-лиги (12 из 14 возможных) футболист выходил на замену в 9 из 12 случаев.
Осинькин - об игровом времени Зиньковского в "Спартаке": в таких командах просто так свои места не отдают
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал ситуацию с игровым временем своего бывшего игрока - полузащитника "Спартака" Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"