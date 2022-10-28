- Семак - сильный специалист, который не только тренирует, но и участвует в принятии решений по игрокам. Все говорят, что у "Зенита" очень сильный состав. Это факт. Но правда и то, что тренер принимал участие в комплектовании команды. На данный момент он вне всяких сомнений идеальный тренер для "Зенита", - приводит слова Корнеева "Чемпионат".
Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Под его руководством петербуржцы выиграли 8 трофеев: четыре чемпионства подряд, три Суперкубка и один Кубок России. В нынешнем сезоне клуб не потерпел ни одного поражения в РПЛ и из 14 матчей чемпионата выиграл 11. В Кубке России сине-бело-голубые потерпели два поражения (0:2 от "Крыльев Советов" и 0:3 от "Спартака") и находятся на третьей строчке в группе В Пути РПЛ. В турнирной таблице лиги "Зенит" находится на первом месте с 36 очками, отрыв от второго места составляет 7 очков.
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Корнеев: Семак - идеальный тренер для "Зенита"
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказал мнение о тренерской работе наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"