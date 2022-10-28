В сентябре стало известно, что футболисту пришла повестка из военкомата. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Планируется, что в ряды российской армии будут призваны 300 тысяч резервистов.
Билялетдинов сходил в военкомат, где обновил документы. Его отпустили домой.
"Я был готов к любому повороту. Вы же помните, что творилось в те дни. Полная неразбериха! Я и кнопочный телефон захватил с собой на всякий случай...
Мне кажется, и сегодня от призыва никто не застрахован. Но бежать в Армению, Казахстан или еще куда-то точно не собираюсь. Я люблю свою страну. Если скажут: "Иди служить" - пойду. Других вариантов нет", - цитирует Динияра "СЭ".
Динияр Билялетдинов завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Он выступал на позиции атакующего полузащитника. За свою карьеру он выступал за "Локомотив", "Эвертон" "Спартак", "Рубин", "Торпедо" и "Анжи".
В 2008 году в составе сборной России Динияр стал бронзовым призером чемпионата Европы.
Билялетдинов: я люблю свою страну. Если скажут идти служить – пойду
Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов заявил, что не планирует уезжать из России из-за частичной мобилизации.
Фото: РИА Новости