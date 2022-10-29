– "Динамо" совершенно заслуженно победило. Забили шесть, могли забить еще столько же. А "Химки" отвратительно сыграли в обороне – так нельзя. Сможет ли что-то помочь «Химкам» – вопрос риторический. Учитывая, что четыре-пять команд в конце турнирной таблицы находятся в трех-четырех очках друг от друга, то "Химки" представляются мне небезнадежными, – цитирует Кобелева "Metaratings".
Московское "Динамо" принимало на своем поле подмосковные "Химки" сегодня, в рамках пятнадцатого тура Российской премьер-лиги. Хозяева добились уверенной и крупной победы со счетом 6:1. Голы у "Динамо" забивали Нгамалё, Макаров, Смолов, Тюкавин и дважды Гладышев. "Химки" отыграли один мяч в самой концовке встречи – на 93-й минуте нападающий гостей Садыгов реализовав пенальти. "Химки" остаются на предпоследнем (пятнадцатом) месте в турнирной таблице РПЛ, а "Динамо" идет третьим. В следующем туре "Химки" дома сыграют с "Оренбургом", а "Динамо" отправится на выезд к "Ростову".
Кобелев: "Химки" отвратительно сыграли в обороне против "Динамо" – так нельзя
Бывший футболист и тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал победу над "Химками" (6:1) в рамках 15-тура Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Химки"