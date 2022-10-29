– Жаль Ушакова из ЦСКА – забил чистый гол. Вместо героя матча стал антигероем. Человек обрабатывал на грудь – в итоге Баринов сам врезался в него: точнее, в его руки, – передает слова Нигматуллина "Чемпионат".
Егор Ушаков вышел на поле во втором тайме встречи с "Локомотивом", заменив Хесуса Медину, который забил единственный гол в этом матче. Случилось это на 82-й минуте. Спустя семь минут после этого главный арбитр встречи Артем Любимов отменил гол Ушакова после просмотра VAR – Егор нарушал правила на полузащитнике "Локомотива" Баринове. Ушаков получил желтую карточку за этот эпизод, и еще одну на шестой добавленной минуте.
Нигматуллин: жаль Ушакова из ЦСКА – забил чистый гол. Баринов сам врезался в него
Экс-голкипер ЦСКА Руслан Нигматуллин после матча с "Локомотивом" прокомментировал эпизод с отмененным голом полузащитника "армейцев" Егора Ушакова.
Фото: "СЭ"