– Цель ЦСКА в нынешнем сезоне – первое место. Нам по силам это сделать, у нас очень хорошая команда. Было немало очков, которые мы не добрали, но в следующих матчах нам повезет, будем и дальше побеждать. "Зенит" можно свергнуть. Стопроцентно, – цитируют Лукина "РИА Новости".
Вчера ЦСКА минимально обыграл на выезде московский "Локомотив" (0:1). Единственный гол в матче забил полузащитник "армейцев" Хесус Медина. 18-летний Матвей Лукин вчера дебютировал в основном составе ЦСКА и был признан лучшим игроком встречи. "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, сегодня они сыграют на выезде с "Краснодаром". На данный момент у ЦСКА 29 очков, у "Зенита" – 36 и сегодняшняя игра в запасе.
Защитник ЦСКА Лукин: наша цель – свергнуть "Зенит" и занять первое место
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал о целях "армейцев" в нынешнем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА