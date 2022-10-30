– В первую очередь "Урал" провел хорошую селекционную политику. Они укрепились 5-6 новичками в последнее трансферное окно. Все они квалифицированные футболисты, плюс хорошая самоотдача. Сказать, не перегорит ли "Урал" за перерыв, сложно. Я думаю, отдохнут, и потом запал опять будет, – цитирует Тарханова "Metaratings".
Команда из Екатеринбурга начинала текущий сезон с Игорем Шалимовым в качестве главного тренера. Но после плохих результатов на старте тот был уволен из клуба. На его место 15 августа 2022 года пришел Виктор Гончаренко. С ним результаты клуба не сразу, но улучшились. Сейчас "Урал" идет десятым в турнирной таблице РПЛ. Сегодня они сыграли последний матч для них в первом круге чемпионата – выездной матч с "Сочи" закончился вничью (2:2). Голы в составе екатеринбуржцев забивали Газинский и Каштанов. Свой следующий матч "Урал" проведет 6 ноября – дома против московского "Локомотива".
Тарханов: не перегорит ли "Урал" за зимний перерыв? Отдохнут – и опять будет запал
Бывший наставник "Урала" Александр Тарханов ответил на вопрос, насколько стабильна нынешняя игровая форма екатеринбуржцев.
Фото: ФК "Урал"