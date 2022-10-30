"Все шло к ничьей? Да, все верно. Матч был равный, но все решил один момент, когда мы заработали пенальти. Впереди второй круг, еще много матчей. Тот отрыв, который есть сейчас в таблице – ничто. Все может измениться", - цитирует Чистякова "РБ Спорт".
"Зенит" вчера в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги сыграл против "Краснодара" в гостях. Одержать победу подопечным Сергея Семака позволил гол полузащитника Далера Кузяева – он реализовал пенальти на 87-й минуте встречи.
Петербуржцы сохранили отрыв в 7 очков от идущего вторым "Спартака". В активе "Зенита" 39 баллов.
Чистяков: нынешний отрыв "Зенита" в таблице РПЛ – ничто
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о турнирном положении сине-бело-голубых по итогам первого круга чемпионата России.
Фото: Global Look Press