Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
23:00
ХетафеНе начат
П1 2.75X 2.95П2 2.95

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
20:30
РомаНе начат
П1 4.2X 3.65П2 1.9
Монца
22:45
БолоньяНе начат
П1 2.18X 3.4П2 3.5
Сделать ставку

Канчельскис: у Пиняева был интерес от "МЮ" - надо собирать чемоданы и бежать в Европу любым способом

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением, стоит ли полузащитнику "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву задуматься о продолжении карьеры в Европе.
Фото: Чемпионат.com
"У Пиняева же был интерес от "Манчестер Юнайтед", поэтому если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу", - цитирует Канчельскиса Metaratings.

17-летний Пиняев проводит второй сезон в составе "Крыльев Советов". В действующем чемпионате России хавбек сыграл в девяти матчах и отметился двумя забитыми мячами.

Самарский коллектив по итогам 15-ти туров имеет в активе 17 очков и занимает 11-е место в таблице национального первенства.


Канчельскис Пиняев Манчестер Юнайтед Крылья Советов
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится

Последние новости

Агент Жиго: Самюэль очень привязан к "Спартаку" - возможно, однажды он вернется
Футбольный союз Боснии объявил об отказе от товарищеского матча со сборной России 6
Жиров: приезжал в Германию ради игры в Бундеслиге. Летом будет ВНЖ, станет проще перейти
Рубашко: "Сочи" подаст жалобу в ЭСК – едины во мнении, что пенальти в наши ворота не было
Большой подвиг Малых, хладнокровный Кузяев и незабивающий Сычевой. Лучшие игроки и неудачники 15 тура РПЛ 3
Сарри – после поражения от "Салернитаны": если выскажу все, что думаю о судействе, меня отстранят на полгода
Каррера: "Спартак" великолепно провел первую половину РПЛ, но "Зенит" вообще не ошибается 1
Ахмедов: раньше даже "Краснодар" претендовал на чемпионство, а сегодня у "Зенита" нет конкурентов
Соболев: стал меньше падать в штрафной? Нет, стараюсь так же симулировать 6
Жиров: в "Краснодаре" давали шанс всем, но не мне. Сказали, что я не нужен
КДК РФС рассмотрит поведение Гогниева на матче между "Химками" и "Динамо" 1
Канчельскис: у Пиняева был интерес от "МЮ" - надо собирать чемоданы и бежать в Европу любым способом 4
"Химки" опубликовали пост о вреде мата в русском языке
Семак: слова Семина, что я могу ехать в Европу? Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень
The Athletic: "Интер Майами" близок к подписанию Месси. Переговорами занимается отец игрока
Бородюк: "Химки", "Факел", "Локомотив" дают "Торпедо" огромный шанс закрепиться в РПЛ
"Реплики Спартака противоречат этике". "Химки" извинились за поведение Гогниева на матче с "Динамо" 12
Г. Иванов: "Урал" хочет побороться на 8-е место – в следующем году надо ставить революционные планы 2
Жиров: я 100% перерос "Зандхаузен", в руководстве об этом знают
Три игрока "Динамо" - в сборной 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
Останавливать "Зенит" в этом сезоне некому. Последним из топ-6 был обыгран "Краснодар" 4
Семак: "Зениту" сложно держать удар, мы - главный раздражитель для остальных команд 5
Жиров: мной интересовался "Падерборн" – не понял, почему президент "Зандхаузена" отказался отпускать
Классен: "Спартак" зависит от Соболева и Промеса – они много забивают
Сафонов – об игре со сборной Таджикистана: уже хорошо, что мы нашли соперника
Защитник "Зенита" Чистяков: Семак потянул бы уровень работы в Европе 4
Волков – после 0:1 с "Зенитом": "Краснодар" уже созрел для борьбы за медали 1
Джикия: "Спартак" больше забивает - было 37 голов, а сейчас столько же после 15 туров 1
Камоцци: аренда в "Торино" идет Миранчуку только на пользу
Игрок "Зандхаузена" Жиров: тренер упустил нить управления командой, боится проиграть
Все новости
-