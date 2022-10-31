"У Пиняева же был интерес от "Манчестер Юнайтед", поэтому если у него есть предложения, то ему нужно быстро собирать чемоданы и бежать любым способом в Европу", - цитирует Канчельскиса Metaratings.
17-летний Пиняев проводит второй сезон в составе "Крыльев Советов". В действующем чемпионате России хавбек сыграл в девяти матчах и отметился двумя забитыми мячами.
Самарский коллектив по итогам 15-ти туров имеет в активе 17 очков и занимает 11-е место в таблице национального первенства.
Канчельскис: у Пиняева был интерес от "МЮ" - надо собирать чемоданы и бежать в Европу любым способом
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением, стоит ли полузащитнику "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву задуматься о продолжении карьеры в Европе.
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