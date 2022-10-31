По информации источника, об уходе Галактионова из нижегородского клуба будет объявлено после матча 17-го тура РПЛ против "Ахмата". Эта игра состоится 11 ноября в Нижнем Новгороде.
Сообщается, что Михаил должен был возглавить "Локомотив" раньше, но в итоге стороны решили перенести это на ноябрь.
Встреча с "Ахматом" будет последней для нижегородцев в РПЛ перед зимней паузой. 18-20 ноября должны состояться матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В этом туре "Локомотив" встретится с "Пари НН" - нынешним клубом Галактионова.
Но общее собрание РПЛ проголосовало перенести матчи 5 и 6 туров Кубка России для подготовки сборной России к товарищеским матчам и продлить сезон для клубов РПЛ. Предварительные даты - 23 и 27 ноября. Скорее всего, дебютным матчем Галактионова у руля "Локомотива" станет встреча с "Краснодаром" в 5 туре Кубка.
Источник: Чемпионат
"Чемпионат": Галактионов возглавит "Локомотив" после 11 ноября
Стало известно, когда главный тренер "Пари НН" Михаил Галактионов перейдет на аналогичный пост в "Локомотив".
Фото: ФК "Пари НН"