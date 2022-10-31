"Химки" позвали священника, чтобы начать побеждать. Что сделать "Торпедо"? Научиться забивать голы. Батюшку звать не надо? Все может быть.
Как бы я отнесся к такому? Хорошо, я верующий человек", - цитирует Самсонова "СЭ".
"Химки" после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера в августе не могут победить на протяжении 15 матчей во всех турнирах. Сейчас команду возглавляет Спартак Гогниев. В последнем матче химчане проиграли "Динамо" со счетом 1:6.
В "Торпедо" также недавно сменился главный тренер. 13 октября "автозаводцев" возглавил Андрей Талалаев. Под его руководством столичный клуб провел 3 матча в РПЛ, во всех играх "Торпедо" уступило со счетом 0:1. В 15 матчах торпедовцы забили 7 голов - меньше всех в лиге. "Торпедо" располагается на последней строчке в таблице с 6 очками в активе.
Самсонов: хорошо бы отнесся к приглашению батюшки, я верующий человек
Защитник "Торпедо" Артем Самсонов прокомментировал приглашение "Химками" священника на стадион и базу.
Фото: "СЭ"