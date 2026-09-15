Камоцци оценил возвращение Соболева в сборную России

- Заслуженный вызов. На данный момент он лучший нападающий России. Текущая форма и физическая мощь делают Соболева лучшим представителем классического амплуа "девятки" из доступных вариантов, - передаёт слова Камоцци "Матч ТВ".
Последний раз Соболев выступал за сборную России в 2023 году.
На клубном уровне в нынешнем сезоне нападающий провёл 11 матчей, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.
Сборная России 29 сентября встретится с Ираном, 3 октября сыграет с Намибией, а 6 октября - с Нигерией.