"Чем он лучше тех, кто скамейке?" Семшов раскритиковал футболиста "Спартака"

- Чем он лучше тех, кто скамейке? Почему надо было ломать привычную игру в матче с "Динамо" и уводить Зобнина в центр? Если только причиной не является то, что за игрока заплатили деньги и его надо ставить. Уже понятно, что это не усиление "Спартака", - передаёт слова Семшова "РБ Спорт".
В "Спартак" Парада перешёл из "Алавеса" минувшим летом. Соглашение испанца с московским клубом действует четыре сезона. За красно-белых футболист успел провести шесть встреч, результативными действиями не отметившись.