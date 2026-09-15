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"Чем он лучше тех, кто скамейке?" Семшов раскритиковал футболиста "Спартака"

Игорь Семшов подверг критике игру защитника "Спартака" Виктора Парады.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший футболист сборной России не считает испанца усилением для красно-белых.

- Чем он лучше тех, кто скамейке? Почему надо было ломать привычную игру в матче с "Динамо" и уводить Зобнина в центр? Если только причиной не является то, что за игрока заплатили деньги и его надо ставить. Уже понятно, что это не усиление "Спартака", - передаёт слова Семшова "РБ Спорт".

В "Спартак" Парада перешёл из "Алавеса" минувшим летом. Соглашение испанца с московским клубом действует четыре сезона. За красно-белых футболист успел провести шесть встреч, результативными действиями не отметившись.

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