Мамаев не согласился с критикой "Спартака"

- У "Спартака" все нормально. Они играют в хороший футбол. В каких матчах они потеряли сейчас очки? С "Динамо" и "Оренбургом". Ничья с "Оренбургом" - это ничего страшного. "Краснодар" вон с "Крыльями Советов" тоже вничью играл, - передаёт слова Мамаева "Матч ТВ".
В предыдущем туре "Спартак" разгромил "Ростов" со счётом 3:0. Эта победа позволила красно-белым набрать 16 очков. От лидирующего "Краснодара" москвичи отстают на четыре балла.
16 сентября "Спартак" примет "Факел", начало встречи - в 18:30 по московскому времени.