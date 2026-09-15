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Мамаев не согласился с критикой "Спартака"

Павел Мамаев не согласился с оценками результатов "Спартака" как нестабильных и положительно высказался об игре московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший футболист сборной России считает, что отдельные потери очков не свидетельствуют о проблемах красно-белых. В качестве примера Мамаев привёл ничейные результаты других команд чемпионата.

- У "Спартака" все нормально. Они играют в хороший футбол. В каких матчах они потеряли сейчас очки? С "Динамо" и "Оренбургом". Ничья с "Оренбургом" - это ничего страшного. "Краснодар" вон с "Крыльями Советов" тоже вничью играл, - передаёт слова Мамаева "Матч ТВ".

В предыдущем туре "Спартак" разгромил "Ростов" со счётом 3:0. Эта победа позволила красно-белым набрать 16 очков. От лидирующего "Краснодара" москвичи отстают на четыре балла.

16 сентября "Спартак" примет "Факел", начало встречи - в 18:30 по московскому времени.

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