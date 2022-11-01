Sport24: ЭСК РФС рассмотрит обращения "Сочи" и "Пари НН" по итогам матчей с "Уралом" и "Крыльями Советов"

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит обращения "Сочи" и "Пари НН" по спорным судейским решениям в матчах с "Уралом" и "Крыльями Советов".

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Матчи 15-ого тура Российской премьер-лиги "Сочи" – " По информации источника от службы коммуникаций РФС, "Пари НН" обратился с просьбой разобрать три эпизода: неназначенный пенальти в ворота "Крыльев Советов" на 46 минуте, 11-метровый и вторая желтая карточка Гоцука на 90+3 минуте, а также фиксацию взятия ворот после этого пенальти. "Сочи" попросил разобрать пенальти в пользу "Урала", назначенный на 69-й минуте.Матчи 15-ого тура Российской премьер-лиги "Сочи" – " Урал " и "Крылья Советов" – "Пари НН" проходили одновременно, 30 октября, начинались в 14:00 по московскому времени. Встреча "Сочи" и "Урала" закончилась вничью (2:2), а "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Пари НН" со счетом 2:1. Гости отличились в первом тайме – пенальти за игру рукой со стороны защитника "Крыльев" Матео Барача реализовал Тимур Сулейманов. Оба своих мяча хозяева забили в компенсированное ко второму тайму время. Сначала отличился центральный защитник Роман Евгеньев, а затем пенальти реализовал крайний защитник "Крыльев" Гленн Бейл. Решивший исход матча одиннадцатиметровый удар был назначен за игру рукой со стороны капитана и защитника "Пари НН" Кирилла Гоцука.