"Зенит" никогда так уверенно не выигрывал первый круг при Семаке. "Зенит" в своих играх полностью контролирует центр поля. "Зенит" сейчас напоминает "Барселону" лучших времен. Но если "Спартак" зимой усилится — добавят двух-трех игроков высокого уровня — он может играть еще лучше", - цитирует Орлова Sport24.
"Зенит" по итогам 15-ти туров Российской Премьер-лиги лидирует в таблице с отрывом в 7 очков от "Спартака", занимающего второе место. В активе питерцев 39 баллов, тогда как на счету москвичей – 32. Замыкает топ-3 ЦСКА, набравший 29 очков.
5 ноября подопечные Сергея Семака на своем поле примут "Ахмат". Предыдущий матч между командами завершился безголевой ничьей – 0:0.
Орлов: "Зенит" сейчас напоминает "Барселону" - "Спартак" может играть еще лучше, если усилится
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об итогах первого круга РПЛ для "Зенита".
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