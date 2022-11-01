"Зенит" – фаворит РПЛ. "Спартак", ЦСКА и "Динамо" могут побороться только за второе место, за условное первенство Москвы", - цитирует Валуева "РБ Спорт".
После окончания первого круга "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 39 набранных очков. На втором месте идет "Спартак". Москвичи отстают от сине-бело-голубых на семь очков. В трех очках от "Спартака" находится ЦСКА, идущий на третьей строчке.
"Зенит" становился чемпионом в четырех последних сезонах РПЛ.
Валуев: "Зенит" - фаворит РПЛ. "Спартак", ЦСКА и "Динамо" могут побороться только за условное первенство Москвы
Депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о перспективах чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: РИА Новости