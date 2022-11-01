- Соболев может усилить "Зенит". Сейчас с позицией нападающего у клуба есть определенные проблемы. Если Соболев перейдет в "Зенит", это будет отличный трансфер. Он станет вторым Дзюбой в таком случае. Сколько за него заплатить? Думаю, 10 млн евро за него можно отдать, - передает слова Петржелы Sport24.
25-летний центральный нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в текущем сезоне в 18 матчах за красно-белых во всех турнирах забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач, его трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро. 34-летний экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба провел за сине-бело-голубых 249 матчей во всех турнирах, забил 108 голов и выполнил 70 ассистов.
Петржела: Соболев может усилить "Зенит", станет вторым Дзюбой, за него можно отдать 10 миллионов
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела предложил усилить состав сине-бело-голубых нападающим "Спартака" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"