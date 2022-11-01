- Матч тяжелый. Мы в большей степени сидели в обороне, играли за счет контратак, "Локомотив" хорошо владел мячом. Понравился ли "Локо"? Да, очень. Не сказать по игре, что команда заслуживает того места, которое занимает в таблице. Такой клуб не должен там находиться, - передает слова Мухина "РБ Спорт".
Матч 15 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - ЦСКА завершился победой "армейцев" со счетом 1:0, единственный гол в этой игре на 22 минуте забил атакующий полузащитник красно-синих Хесус Медина. 20-летний опорный полузащитник ЦСКА Максим Мухин, который в период с июля 2019 года по июль 2021 года находился в системе "Локомотива", вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 90+2 минуте. В турнирной таблице РПЛ "железнодорожники" занимают 14 место с 12 набранными очками в 15 матчах.
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Мухин: "Локомотив" не заслуживает того места, которое занимает в таблице
Опорный полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал выездную победу своей команды над "Локомотивом" (1:0) в рамках 15 тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"