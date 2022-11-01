- Конечно, не удивляет, что "Зенит", скорее всего, вновь станет чемпионом России. Кого это вообще может удивить? Никого! У них лучшая команда, лучшие иностранцы, больше всех денег. Ни у кого не должно быть сомнений, что они станут чемпионами. Это надо принять как факт. Сколько еще лет они будут доминировать? Сколько угодно! Они тратят больше всех денег. Еще очень много лет "Зенит" будет становиться чемпионом России, - передает слова Божовича "РБ Спорт".
По итогам первого круга Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 39 очками и 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя. В 15 сыгранных матчах национального первенства сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения и набрали 15 очков в 5 матчах с клубами, входящими в топ-6 лиги после первого круга. "Зенит" является действующим чемпионом России, в прошлом сезоне петербуржцы завоевали это звание в четвертый раз подряд.
Останавливать "Зенит" в этом сезоне некому. Последним из топ-6 был обыгран "Краснодар"
Божович: кого вообще может удивить, что "Зенит" вновь станет чемпионом России? Он будет им становиться еще много лет
Экс-главный тренер "Локомотива", "Динамо" и "Ростова" Миодраг Божович высказался о вероятном чемпионстве петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"