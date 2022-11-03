"Из молодых игроков "Спартака" молодец Литвинов. Ещё мне очень нравится Пруцев. Как только мяч получает, всегда двигает его вперёд, очень работоспособный ? суперский полузащитник. Ещё год-полтора, обрастёт мясом ? будет топом", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Пруцев пополнил состав "Спартака" по ходу предыдущего сезона. В текущем розыгрыше 22-летний хавбек вышел на поле в 14-ти встречах Российской Премьер-лиги и отметился тремя голевыми передачами.
"Спартак" удерживает второе место в чемпионате по итогам первого круга. Подопечные Гильермо Абаскаля записали себе в актив 32 очка.
Соболев – о молодых игроках "Спартака": очень нравится Пруцев. Еще год-полтора – будет топом
Форвард "Спартака" Александр Соболев рассказал, кто из молодых игроков москвичей впечатлил его больше всего.
Фото: "СЭ"