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Соболев – о молодых игроках "Спартака": очень нравится Пруцев. Еще год-полтора – будет топом

Форвард "Спартака" Александр Соболев рассказал, кто из молодых игроков москвичей впечатлил его больше всего.
Фото: "СЭ"
"Из молодых игроков "Спартака" молодец Литвинов. Ещё мне очень нравится Пруцев. Как только мяч получает, всегда двигает его вперёд, очень работоспособный ? суперский полузащитник. Ещё год-полтора, обрастёт мясом ? будет топом", — цитирует футболиста "Чемпионат".

Пруцев пополнил состав "Спартака" по ходу предыдущего сезона. В текущем розыгрыше 22-летний хавбек вышел на поле в 14-ти встречах Российской Премьер-лиги и отметился тремя голевыми передачами.

"Спартак" удерживает второе место в чемпионате по итогам первого круга. Подопечные Гильермо Абаскаля записали себе в актив 32 очка.


Спартак Соболев Литвинов Пруцев
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