– "Зенит" силен и не учитывая Малкома и Клаудиньо. Там очень большой состав. Например, у них есть Зелимхан Бакаев. Я с ним тренировался и знаю, что он может, это топ-игрок. Если довериться ему, на мой взгляд, "Зенит" может не заметить потери даже Малкома. Клаудиньо очень сильный, но на его позицию есть Мостовой. Да, бразильцы делают разницу, но не скажу, что у "Зенита" без них будет другая команда. Может быть, только пары-тройки голов не досчитаются, – цитирует Свинова "РБ Спорт".
Зелимхан Бакаев является воспитанником московского "Спартака", но покинул клуб летом 2022 года, перейдя в "Зенит". Кроме "Спартака" Бакаев пробовал себя и в тульском "Арсенале". В текущем сезоне за клуб из Санкт-Петербурга Зелимхан провел на футбольном поле всего 481 минуту. На его счету четыре матча в Кубке России (159 минут) и двенадцать игр в Российской премьер-лиге (301 минута). Из результативных действий – один забитый мяч и одна голевая передача в РПЛ и один результативный пас в Кубке России. Контракт Зелимхана Бакаева с питерским "Зенитом" действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в пять миллионов евро.
Свинов: я тренировался с Бакаевым, это топ-игрок. Если довериться ему, "Зенит" может не заметить потери даже Малкома
Голкипер "Факела" Илья Свинов, играющий там на правах аренды из "Спартака", поделился мнением о полузащитнике "Зенита" Зелимхане Бакаеве.
Фото: ФК "Зенит"