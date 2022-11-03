– Думаю, если бы "Зенит" играл в еврокубках и было больше игр, Зелимхан получил бы больше практики. Конечно, ему не хватает игрового времени. Если так продолжится, нужно уходить в аренду. Все зависит от Семака. Аренда в "Спартак"? Вряд ли, – цитирует Тихонова "Матч ТВ".
Зелимхан Бакаев перешел в "Зенит" летом 2022 года в статусе свободного агента. До этого Зелимхан играл за московский "Спартак", чьим воспитанником он и является. В текущем сезоне за "Зенит" у Бакаева насчитывается немного игрового времени. В пятнадцати турах Российской премьер-лиги у Зелимхана 301 минута, проведенная на футбольном поле. В четырех матчах Кубка России Бакаев провел на поле 159 минут. Контракт Зелимхана Бакаева с "Зенитом" действует до лета 2025 года.
Андрей Тихонов: Бакаеву не хватает игрового времени в "Зените". Если так продолжится, нужно уходить в аренду
Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов посоветовал полузащитнику "Зенита" Зелимхану Бакаеву отправиться в аренду.
Фото: Global Look Press