– Джикия – лучший капитан в моей карьере. Георгий может и напихать, и успокоить. Очень добрый человек, всегда всем поможет – массажисту, повару. К нему все обращаются за помощью, – приводит слова Соболева "Чемпионат".
Георгий Джикия является воспитанником "Локомотива", но так и не сыграл за основную команду, а за "Спартак" выступает с января 2017 года. В состав красно-белых он перешел из пермского "Амкара". До этого играл за "Химик Дзержинск", "Спартак Нальчик" и "Локомотив-2". Контракт Джикии с московским "Спартаком" действует до 31 мая 2024 года. Последнее продление соглашения было в августе 2021 года.
Александр Соболев: Джикия – лучший капитан в моей карьере. Очень добрый человек, всегда всем поможет
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поделился мнением о защитнике и капитане красно-белых Георгии Джикии.
Фото: Sport24