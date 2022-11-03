– Удастся ли Гогниеву исправить ситуацию в "Химках"? Я не знаю, что происходит внутри коллектива. Но результаты очень плачевные. Не представляю, что должно произойти чтобы они реально выправили ситуацию, – приводит слова Соломатина "Metaratings".
По итогам пятнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всего первого круга подмосковные "Химки" занимают предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице. Ниже них располагается только московское "Торпедо", имеющее на три очка меньше. На счету у "Химок" девять очков, у "Торпедо" их шесть. В предыдущем туре подмосковный клуб уступил на выезде московскому "Динамо" со счетом 1:6. Сегодня "Химки" примет на своем поле "Оренбург" в матче 16-ого тура РПЛ. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
Соломатин: не представляю, что должно произойти чтобы "Химки" реально выправили ситуацию
Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин оценил шансы подмосковных "Химок" исправить турнирное положение команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Химки"