"ЦСКА глубоко скорбит в связи с гибелью нашего преданного болельщика Максима Шманина. Приносим искренние соболезнования родным и близким Максима. Выражаем искреннюю поддержку в этот трудный час", - сказано в письме, которое подписали Евгений Гинер и Игорь Акинфеев.
ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице после завершения первого круга РПЛ. В активе команды Владимира Федотова 29 набранных очков. На три очка впереди идет "Спартак", на 10 - "Зенит".
В ближайшем матче ЦСКА на своем поле принимает "Пари НН" в матче 16-го тура РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 5 ноября.
ЦСКА выразил соболезнования семье фаната, погибшего на СВО
ЦСКА обратился к родственникам фаната команды, который погиб на СВО.