"Самое главное, что победили, а остальное уже не важно. Эта победа для нас как глоток свежего воздуха после неудачной серии.Нет, никак не связано. Подсказывал вам как-то во время игры? Помощники подсказывали. Спартак Артурович, как я знаю, был на трибуне", - цитирует Садыгова "СЭ".
Сегодня "Химки" сумели прервать серию поражений, обыграв на своем поле "Оренбург" (2:0) в стартовом матче 16-го тура РПЛ. Эта победа стала первой для подмосковной команды с августа, когда ее еще тренировал Сергей Юран. Серия "Химок" без побед насчитывала 15 матчей.
Благодаря этой победе "Химки" догнали по очкам "Локомотив", который сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице, но опережает команду Спартака Гогниева из-за победы в личной встрече.
Садыгов: связана ли победа "Химок" с отсутствием Гогниева? Нет, никак не связана
Нападающий "Химок" Илья Садыгов прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:0).
Фото: ФК "Химки"