"Фото с Промесом? Снимали на стадионе ролик к турниру. Увидели Квинси, все подошли сфоткаться с ним. Нам было лет по 14, и Промес был для нас на каком-то недосягаемом уровне. Могли только мечтать оказаться с ним на одном поле, тренироваться вместе", - цитирует Зорина "СЭ".
Зорин дебютировал в Российской Премьер-лиге в матче 14-го тура против "Химок". На 65-й минуте встречи он заменил полузащитника Михаила Игнатова.
18-летний хавбек успел провести за "Спартак" 2 матча в текущем сезоне национального чемпионата и записал на свой счет голевую передачу.
"Спартак" занимает второе место по итогам первой половины Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 32 очка в 15-ти матчах, лидирующий в турнирной таблице "Зенит" опережает красно-белых на 7 баллов.
Зорин: Промес на недосягаемом уровне, я мог только мечтать оказаться с ним на одном поле
Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин высказался об отношении к напарнику по команде – форварду Квинси Промесу.
Фото: ФК "Спартак"