"Действительно ли Антон Шунин пропустит матч с "Ростовом"? Да, это правда. Переутомление", - передает ответ пресс-службы бело-голубых "СЭ".
Встреча между "Ростовом" и "Динамо" пройдет в Ростове-на-Дону в воскресенье, 6 ноября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени. В нынешнем сезоне Антон Шунин провел 15 матчей, в которых пропустил 18 мячей и четырежды оставил ворота на замке.
После 15 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 26 набранных очков.
Пресс-служба "Динамо" подтвердила, что Шунин пропустит матч с "Ростовом"
Вратарь "Динамо" Антон Шунин пропустит встречу с "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо"