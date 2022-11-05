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Пресс-служба "Динамо" подтвердила, что Шунин пропустит матч с "Ростовом"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин пропустит встречу с "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо"
"Действительно ли Антон Шунин пропустит матч с "Ростовом"? Да, это правда. Переутомление", - передает ответ пресс-службы бело-голубых "СЭ".

Встреча между "Ростовом" и "Динамо" пройдет в Ростове-на-Дону в воскресенье, 6 ноября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени. В нынешнем сезоне Антон Шунин провел 15 матчей, в которых пропустил 18 мячей и четырежды оставил ворота на замке.

После 15 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 26 набранных очков.


Динамо Ростов Шунин Лещук
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