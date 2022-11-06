- Игра была равная, поэтому ничья — это очень хорошо. За счёт чего так хорошо сыграли со "Спартаком"? В первую очередь за счёт команды. Все сегодня старались. К сожалению, не добились положительного результата, но ничья тоже хорошо, - приводит комментарий Жоазиньо "Чемпионат".
В 16 туре РПЛ "Сочи" у себя дома принимал "Спартак". Встреча закончилась со счетом 1:1. Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме. Гол "Спартака" забил Промес, у "Сочи" отличился Кирилл Заика. "Барсы" находятся на 8 месте и имеют в своем активе 22 очка. "Спартак" идет вторым и отстает от "Зенита" на 6 очков.
Жоазиньо – о матче против "Спартака": игра была равная, поэтому ничья - это очень хорошо
Игрок "Сочи" Жоазиньо дал комментарий по поводу результата матча 16 тура РПЛ против "Спартака" (1:1).
фото: фк "Спартак"