Как сообщает источник, Геркус давно работает над подписанием Дзюбы в "Торпедо". Отмечается, что в клубе сомневаются в идее президента.
Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Артем Дзюба расторг контракт с "Аданой Демирспор". Позже появилась информация, что это решение связано с небольшим количеством игрового времени и задержками по зарплате. Официально эти слухи пока не подтверждались.
Артем Дзюба перебрался в "Адану Демирспор" в августе этого года, но не сумел закрепиться в основе турецкого клуба. Форвард провел лишь 4 матча за "Адану" в чемпионате Турции, отметившись одним голом. При этом он не выходил на поле в 6 из последних 7 матчей команды в чемпионате.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": в переходе Дзюбы в "Торпедо" лично заинтересован Геркус. Остальные в руководстве клуба сомневаются
Президент "Торпедо" Илья Геркус хочет подписать в клуб Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Адана Демирспор"