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Ари – о Марио Фернандесе: странно, когда ты много лет играешь за сборную и плохо говоришь на русском

Экс-форвард "Краснодара" Ари высказался о необходимости знать русский язык для легионеров, длительное время играющих в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Осуждение Мари Фернандеса за незнание русского языка? Конечно, немного странно, когда ты много лет находишься в России, играешь за местную сборную и плохо говоришь на русском. С другой стороны, Марио тоже можно понять из-за его характера и образа жизни. Возможно, у него не было русских друзей, и он часто проводил время дома", - цитирует бразильца Sport24.

Ари выступал за команды Российской Премьер-лиги с 2010-го по 2021 год. Он защищал цвета "Спартака", "Краснодара" и "Локомотива". В 2018 году бразильский нападающий получил российский паспорт.

Мари Фернандес играл за ЦСКА на протяжении 10 лет – в 2012-2022 году. Также защитник выступал в составе сборной России. Тем не менее, футболист за это время так и не выучил русский язык.


Ари Сборная России Фернандес
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