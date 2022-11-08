По данным источника, 51-летний специалист – один из кандидатов на пост главного тренера нижегородцев. Перемены на тренерском мостике клуба должны произойти в ближайшее время. Галактионов покинет клуба после матча 17 тура Российской Премьер-лиги против "Ахмата". Сообщается, что уход Гаранина из "Сочи" также будет оформлен в ближайшие дни.
Ранее в СМИ появилась информация, что Вадим Гаранин покинул расположение сочинцев. Подготовкой команды к матчу против "Спартака" занимался Александр Точилин. Отмечалось, что последний будет руководить командой до зимней паузы в чемпионате России.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Пари НН" хочет назначить Гаранина главным тренером после ухода Галактионова
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин может возглавить "Пари Нижний Новгород" в случае ухода Михаила Галактионова.
Фото: "Матч ТВ"