"Когда в "Зените" сказали, что хотят, чтобы я остался на более продолжительный срок, потому что впереди очень важный сезон, знаковый для клуба, я понял, что и мне очень хочется остаться, хочется вписать своё имя в историю", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Летом УЕФА объявил о решении продлить отстранение российских клубов от участия в турнирах под своей эгидой. "Зенит", ставший чемпионом Российской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона, не смог выступить в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
В межсезонье Клаудиньо продлил контракт с "Зенитом" - его новое соглашение рассчитано до 2027 года.
"Сказали, что впереди знаковый для клуба сезон". Клаудиньо – о продлении контракта с "Зенитом"
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо объяснил свое решение продлить контракт с коллективом из Санкт-Петербурга, несмотря на временное отстранение клубов РПЛ от еврокубков.
Фото: ФК "Зенит"