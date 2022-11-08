"Не знаю, сможет ли Кокорин выйти на былой уровень, но чемпионат Кипра, как я понимаю, не отличается высоким качеством. Думаю, в "Фиорентине" у Кокорина шанса уже не будет. Они его отпустили и вряд ли ждут обратно. Как по мне, куда выше вероятность его возвращения в Россию", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Кокорин покинул "Фиорентину" летом – российский нападающий на правах аренды перебрался в "Арис" из Лимасола. В девяти матчах действующего чемпионата Кипра футболист записал на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи.
Коллектив из Лимасола идет на втором месте в таблице национального первенства по итогам 10-ти туров. В активе команды – 22 очка. 11 ноября "Арис" встретится с клубом "Неа Саламина".
Уилкшир: "Фиорентина" отпустила Кокорина и вряд ли ждет обратно. Вероятность возвращения в РПЛ куда выше
Экс-защитник "Динамо" Люк Уилкшир поделился мыслями о перспективах развития карьеры форварда кипрского "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"