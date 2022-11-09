"Я поймал себя на мысли, что наша сборная будет играть два матча абсолютно, казалось бы, никчемных, но за эти игры начислят баллы в рейтинг. Это прорыв. На данный момент это прорыв", - цитирует Григоряна "Матч ТВ".
Напомним, на ноябрь у сборной России запланировано сразу две товарищеские встречи: 17 ноября национальная команда должна в Душанбе сыграть с Таджикистаном, а 20 ноября с Узбекистаном в Ташкенте. Ранее появилась информация, что эти встречи пойдут в зачет ФИФА, которая одобрила их проведение.
Григорян: сборная России проведет два абсолютно никчемных матча, но за них начислят баллы в рейтинг. Это прорыв
Российский тренер Александр Григорян прокомментировал товарищеские матчи сборной России против Таджикистана и Узбекистана.
Фото: РПЛ