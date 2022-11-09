"Если Каррера делает такие заявления, то его интересуют исключительно деньги. Человек, который отдал частицу себя, своей жизни "Спартаку", такого никогда бы не заявил. Я знаю, что Массимо очень сильно любят болельщики. Но мне все понятно", - приводит слова Кечинова "Чемпионат".
Напомним, Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые завоевали чемпионство в сезоне 2016/17. Итальянец покинул красно-белых в 2018 году. После этого Каррера тренировал греческий АЕК и итальянский "Бари". Специалист находится без работы с апреля прошлого года.
Ранее Каррера заявил, что готов вернуться в Россию, причем не только в "Спартак". Специалист не исключил, что может возглавить и любого из принципиальных соперников его бывшей команды.
Кечинов - о готовности Карреры возглавить "Зенит" или ЦСКА: мне все понятно, его интересуют исключительно деньги
Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов отреагировал на заявление экс-тренера красно-белых Массимо Карреры о готовности работать в "Зените" и ЦСКА.
Фото: РПЛ