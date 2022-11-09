"Это была моя ошибка. Я дал ему слишком много свободы. Мне нравится это делать для своих ассистентов. Но я не смог удержать Рианчо на своем месте. Мы с ним часто разговаривали, у нас были стычки", - цитирует Карреру "СЭ".
Напомним, Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые завоевали чемпионство в сезоне 2016/17. Итальянец покинул красно-белых в 2018 году. После этого Каррера тренировал греческий АЕК и итальянский "Бари". Специалист находится без работы с апреля прошлого года.
Незадолго до ухода Карреры из "Спартака" в его тренерский штаб вошел испанский тренер Рауль Рианчо. Сообщалось, что он принимал активное участие в тренировочном процессе и в итоге не поладил с итальянцем. После ухода Карреры он недолго был исполняющим обязанности главного тренера.
Каррера: я дал Рианчо слишком много свободы. Это была моя ошибка. У нас были стычки
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что его ошибкой в клубе стало отсутствие контроля за работой Рауля Рианчо.
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