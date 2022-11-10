- Вернется ли Алонсо в январе? Пока нет, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
29-летний защитник Хуниор Алонсо перешел в "Краснодар" зимой этого года, но так и не сыграл за "быков" ни одного матча. Игрок воспользовался поправкой ФИФА о приостановке контрактов и перешел в "Атлетико Минейро" на год.
Контракт парагвайца с "Краснодаром" действует до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.
Агент игрока "Краснодара" Алонсо: пока Хуниор не вернется в Россию
Агент центрального защитника Хуниора Алонсо Диего Серрати рассказал о том, вернется ли игрок зимой в "Краснодар".
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