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Сенников – о переходе на систему "весна-осень": в летний перерыв поля простаивают, а играть приходится в ноябре

Экс-игрок "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе российских футбольных чемпионатов на систему "весна-осень".
Фото: соцсети Дмитрия Сенникова
– Возможно, стоит перейти обратно на систему "весна-осень". Эксперимент был с этим переходом. Обидно, что в летний перерыв поля простаивают, когда находятся в хорошем состоянии, а приходится играть в ноябре, – цитирует Сенникова "Чемпионат".

2010/2011 – именно в этом сезоне российские клубы во внутренних соревнованиях играли по схеме "весна-осень". Сейчас же матчи внутри России заканчиваются ближе к концу ноября. 17-ый тур Российской премьер-лиги, начавшийся сегодня, станет последним в этом году, но затем останутся матчи Кубка России, которые будут проходить вплоть до конца ноября. В частности, самарские "Крылья Советов" на своем поле примут воронежским "Факел" 27 ноября.


Сенников
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