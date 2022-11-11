– Не знаю, возможно ли сейчас возвращение Дзюбы в "Зенит". Только Артем знает, что он будет дальше делать – вернется ли в РПЛ и в каком клубе окажется. Но как болельщик "Зенита" я бы хотел видеть его в команде, – цитирует Валуева "РБ Спорт".
Напомним, что прямо сейчас Артем Дзюба находится без клуба – в начале ноября он расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Из "Зенита" Дзюба ушел в конце предыдущего сезона, так как у него закончился контракт с этим клубом. Всего за клуб из Санкт-Петербурга Артем провел 249 матчей, в которых забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Больше всего в последнее время Дзюбу связывают с переходом в московское "Торпедо", которое идет последним в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" привычно идет на первом месте. Летом 2022 года Артем поддерживал физическую форму и тренировался в составе казанского "Рубина", который сейчас играет в Первой лиге.
Валуев: как болельщик "Зенита" хотел бы видеть Дзюбу в команде
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев, болеющий за "Зенит", признался, что был бы рад снова видеть в команде нападающего Артема Дзюбу.
Фото: Global Look Press