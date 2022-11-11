"Шутки Одоевского и Кержакова? Какие-то вещи понимаю по жестам и улыбкам на их лицах. Но чаще всего в таких случаях они говорят по-английски. Знают, так больше шансов, чтобы мы друг друга поняли. Так что с коллегами-вратарями уж точно никаких проблем с общением нет", - цитирует голкипера "Матч ТВ".
Иван пополнил состав "Зенита" минувшим летом – он вместе с полузащитником Густаво Мантуаном был арендован из бразильского "Коринтианса" в обмен на аренду форварда питерцев Юри Алберто. 25-летний вратарь успел сыграть за "Зенит" в трех матчах Кубка России, но в рамках чемпионата страны ворота сине-бело-голубых еще ни разу не защищал.
"Зенит" по итогам 16-ти туров Премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице. Сегодня подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с "Торпедо".
Иван: Одоевский и Кержаков шутят со мной, говоря по-английски. Знают, так больше шансов
Вратарь "Зенита" Иван рассказал о шутках напарников по команде Даниила Одоевского и Михаила Кержакова на тренировках.
Фото: ФК "Зенит"