- Никола Терзич показал, что он один из самых талантливых молодых игроков Сербии, поэтому меня не удивляет интерес такого большого клуба с огромной историей, как ЦСКА. Этот вариант мне и игроку нравится. Игрок показал свой талант и потенциал в матчах за "Партизан" и сборную Сербии. Интерес со стороны российских клубов к Николе был и раньше. Дождемся окончания чемпионата и примем решение по поводу его будущего, - приводит комментарий агента Sport 24.
Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА рассматривает 22-летнего форварда Николу Терзича в качестве усиления своего состава. В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей. На его счету 1 забитый мяч и 1 ассист. По информации СМИ, московский ЦСКА зимой хочет подписать игрока на подмену колумбийскому вингеру Карраскалю. "Армейцы" будут рассматривать кандидатов на усиление позиции форварда только в случае ухода действующих игроков на этой позиции. Сейчас в основном составе команды Федотова играет 24-летний российский нападающий Федор Чалов, на его счету 11 мячей в 18 матчах.
ЦСКА располагается на 4 месте, имея в своем активе 29 очков. В 17 туре "армейцы" приедут в гости к "Динамо" на "ВТБ Арену".
Агент нападающего "Партизана" Терзича: вариант с ЦСКА мне и игроку нравится
Агент форварда "Партизана" Николы Терзича Веселин Мутавджич прокомментировал информацию об интересе к игроку ЦСКА.
Фото: соц.сети "Партизана"