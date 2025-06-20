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Оздоев: уровень россиян в "Зените" в наше время и сейчас - несопоставимы. Дзюба в 36 - лучший форвард страны

Экс-полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев высказался об уровне российских футболистов в санкт-петербургском клубе.
Фото: ФК "Акрон" ВКонтакте
"Уровни русских футболистов "Зенита" в наше время и сейчас - несопоставимы. О чем мы говорим, если Дзюба в 36 лет остается лучшим нападающим России? Был удивлен, почему Дзюба прошлым летом так долго не мог найти команду. Характер? Тогда руководителям клубов стоило задать себе вопрос: им нужен покладистый футболист, который будет забивать два гола за сезон или им нужен Дзюба, который со своим мнением, но который при этом будет делать разницу? Для меня ответ очевиден", - цитирует Оздоева Sport24.

Летом прошлого года нападающий Артём Дзюба покинул московский "Локомотив" в статусе свободного агента. В сентябре 2024-го экс-форвард сине-бело-голубых подписал контракт с новичком РПЛ "Акроном". В тольяттинском клубе Дзюба забил 10 голов и оформил семь результативных передач в 24 матчах РПЛ и Кубка России.

Выступавший за "Зенит" с 2018-го по 2022 год Магомед Оздоев оформил 2+2 по системе "гол+пас" в 41 матче сезона 2024/2025 в составе греческого ПАОКа. Лидерами "Зенита" по сыгранным минутам среди россиян в прошлом сезоне стали защитник Дуглас Сантос (3077 минут), вратарь Евгений Латышонок (2464) и вингер Андрей Мостовой (1965).

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