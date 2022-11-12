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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Крылья Советов
1 - 3 1 3
РостовЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
Зенит2 тайм
П1 10.5X 3.84П2 1.34
Локомотив
19:30
СпартакНе начат
П1 4.1X 3.8П2 1.87

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Волга Ул
0 - 0 0 0
Уфа2 тайм
П1 5.39X 1.48П2 4.31

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
1 - 2 1 2
БрентфордЗавершен
Вест Хэм
18:00
ЛестерНе начат
П1 2.11X 3.45П2 3.5
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.28X 6.2П2 9.2
Борнмут
18:00
ЭвертонНе начат
П1 2.8X 3.2П2 2.6
Ноттингем Форест
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 3.25X 3.1П2 2.37
Тоттенхэм
18:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 1.62X 4.3П2 5
Ньюкасл
20:30
ЧелсиНе начат
П1 2.34X 3.35П2 3.15
Вулверхэмптон
22:45
АрсеналНе начат
П1 5.6X 4П2 1.64

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
2 - 0 2 0
Удинезе1 тайм
П1 1.04X 12П2 45
Сампдория
20:00
ЛеччеНе начат
П1 2.9X 2.85П2 2.9
Болонья
22:45
СассуолоНе начат
П1 2.33X 3.4П2 3.15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
0 - 0 0 0
РБ Лейпциг1 тайм
П1 3.55X 3.75П2 1.9
Аугсбург
0 - 0 0 0
Бохум1 тайм
П1 2.25X 3.2П2 3.15
Хоффенхайм
0 - 0 0 0
Вольфсбург1 тайм
П1 2X 3.55П2 3.45
Байер
0 - 0 0 0
Штутгарт1 тайм
П1 1.95X 3.45П2 3.85
Герта
0 - 0 0 0
Кёльн1 тайм
П1 2.45X 3.3П2 2.8
Шальке
20:30
БаварияНе начат
П1 11X 7П2 1.24

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
КлермонНе начат
П1 1.44X 4.8П2 7.4
Ренн
23:00
ТулузаНе начат
П1 1.63X 4.3П2 5
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Ари: "Спартак" всегда должен быть наверху – сейчас у клуба есть шансы на чемпионство

Экс-форвард "Краснодара" и "Спартака" Ари оценил шансы красно-белых навязать "Зениту" борьбу за чемпионство.
Фото: "СЭ"
"Зенит" всегда был сильной командой, но тут проиграл "Ахмату". К тому же "Спартак" очень хорош в этом сезоне. Думаю, у клуба есть шансы на чемпионство. Это команда, которая имеет наибольшее число болельщиков, огромнейшую историю. Такой клуб всегда должен быть вверху таблицы и бороться за чемпионство", — цитирует футболиста "РБ Спорт".

"Спартак" по итогам 16-ти туров Российской Премьер-лиги записал себе в актив 33 очка. "Ростов", обыгравший "Крылья Советов" в 17-м туре, набрал 35 баллов и сместил москвичей со второго места. Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с "Локомотивам" и могут вернуться на вторую строчку в случае победы.

Ари выступал в составе "Спартака" с 2010-го по 2013 год и завоевал с командой серебро национального чемпионата по итогам сезона 2011/2012.


Ари Спартак Зенит
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