"Зенит" всегда был сильной командой, но тут проиграл "Ахмату". К тому же "Спартак" очень хорош в этом сезоне. Думаю, у клуба есть шансы на чемпионство. Это команда, которая имеет наибольшее число болельщиков, огромнейшую историю. Такой клуб всегда должен быть вверху таблицы и бороться за чемпионство", — цитирует футболиста "РБ Спорт".
"Спартак" по итогам 16-ти туров Российской Премьер-лиги записал себе в актив 33 очка. "Ростов", обыгравший "Крылья Советов" в 17-м туре, набрал 35 баллов и сместил москвичей со второго места. Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с "Локомотивам" и могут вернуться на вторую строчку в случае победы.
Ари выступал в составе "Спартака" с 2010-го по 2013 год и завоевал с командой серебро национального чемпионата по итогам сезона 2011/2012.
Ари: "Спартак" всегда должен быть наверху – сейчас у клуба есть шансы на чемпионство
Экс-форвард "Краснодара" и "Спартака" Ари оценил шансы красно-белых навязать "Зениту" борьбу за чемпионство.
Фото: "СЭ"